На запорізькому заводі проходять обшуки через можливу співпрацю з РФ

Співробітники СБУ проводять обшуки на запорізькому заводі "Перетворювач" у справі про можливу співпрацю з Російською Федерацією.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, обшуки проходять, як на самому заводі, так і за місцем проживання фігурантів у справі про державну зраду, зокрема, про продаж запчастин Росії.

Речник управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко підтвердив, що на заводі проходять слідчі дії, але не уточнив у якій справі.

"Зранку СБУ проводить слідчі дії на заводі "Перетворювач" в рамках кримінального провадження і на підставі ухвали слідчого судді. Але поки ми не розголошуємо, по якій статті, бо чекаємо експертизу, висновок експертів", - сказав Левченко.

За його словами, мова йде про можливе постачання до країни-агресора обладнання, яке використовується у військово-промисловому комплексі.

До обшуків залучені близько 40 правоохоронців.

Левченко додав, що слідчі дії тривають на складах, у адмінбудівлях заводу, документи вилучаються, але "поки ніяких повідомлень про підозру нікому немає, затриманих немає".

Отримати коментарі від представників заводу не вдалося.

Жінка з приймальні, яка відповіла на дзвінок, сказала, що вона "не в курсі" щодо обшуків.

А на прохання уточнити, чи все спокійно на заводі і чи працює він у звичному режимі, кинула слухавку.