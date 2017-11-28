НАБУ з’ясовує, звідки у голови Держаудитслужби з'явились 10 мільйонів

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП підозрюють голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у поданні неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також в незаконному набутті активів у розмірі 9,92 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" посилаючись на судові документи.

Зазначається, що кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017 року за статтями "Декларування недостовірної інформації" та "Незаконне збагачення".

За версією слідства, протягом 2015-2016 років Гаврилова отримала активів на 9,92 мільйонів гривень, законність підстав набуття яких не підкріплюється доказами, зібраними детективами бюро. Також вона не внесла до декларації дані про свого чоловіка.

"Очільниця ДАСУ не вписала у е-декларацію за 2016 рік Володимира Гаврилова, з яким розлучилась 5 січня 2016 року (про фіктивність розлучення свідчать спільні подорожі за кордон та сумісне проживання), на підставі чого не декларувала придбане ним торік майно – два машиномісця вартістю 276 тис. грн та автомобіль "Toyota Land Cruiser 200" вартістю 2,21 млн грн", - сказано у публікації.

У виданні зазначають, що мова йде про машиномісця у будинку №9 на вулиці Михайла Гришка у Києві, де раніше Гаврилова придбала чотирикімнатну квартиру на 122,5 кв м за нібито 1,06 мільйона гривень

Там додають, що детективи встановили, що насправді нерухомість коштувала їй 2,73 мільйона гривень, а за результатами проведеної судової будівельної експертизи, її ринкова вартість на момент придбання становила 3,53 мільйона гривень.

"З метою створення видимості законності набуття квартири Гаврилова задекларувала подарунок від батька у розмірі 1 млн грн. Однак, згідно з відомостями ДФС, у період з 1998 по ІІІ квартал 2015 року Володимир Охрімець отримав сумарний дохід та пенсію у розмірі 229 тис. грн. При цьому, у 2010 придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тис. грн", - повідомляють розслідувачі.

Крім того вони додають, що доходи Гаврилової та її чоловіка з 1998 року по 2015 рік становили 730 тисяч гривень.

Якщо детективи НАБУ доведуть, що збагачення Гаврилової було незаконним, то їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.