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Набули чинності секторальні санкції США щодо РФ

Середа, 29 листопада 2017, 03:02
Набули чинності секторальні санкції США щодо РФ

Набули чинності санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, що були накладені через її агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Департамент контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США опублікував оновлену інструкцію із застосування пов’язаних з Україною і Росією обмежень.

"Зміни стосуються поправок до Директиви 1 і Директиви 2, пов'язаних з Україною і Росією, що були прийняті 29 вересня 2017 року", - зазначили в американському Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, йдеться про посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії.

Обмеження запроваджуються на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США.

Для таких російських компаній із енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів із нинішніх 90, а для підсанкційних компаній із фінансового сектора – до 14 днів із нинішніх 30.

Теми: санкціїРосіяСША
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