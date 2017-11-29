У Порошенка розповіли, чому Польща робить антиукраїнські заяви

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що антиукраїнськими заявами Польща, ймовірно, намагається відволікти увагу від своїх проблем всередині ЄС.

Про це Єлісєєв заявив в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, жодна зі сторін не зацікавлена в політичному скандалі.

"Цю мову запровадила польська сторона. Українська сторона не зацікавлена у сварках із нашим стратегічним партнером. Тому ми намагаємося дуже спокійно вести діалог з Варшавою, щоби владнати політичні заяви польських представників певних політичних кіл. Ми вважаємо, що наше стратегічне партнерство набагато важливіше, ніж тимчасові певні складнощі. І я розумію проблематику нашого спільного історичного минулого", – зазначив Єлісєєв.

Водночас в АПУ припускають, що антиукраїнськими заявами польська сторона, ймовірно, намагається відволікти увагу від своїх проблем всередині ЄС.

Нагадаємо, у президента Польщі заявили, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше.

Європейська правда