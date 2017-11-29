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Американський есмінець зайшов в одеський порт

Середа, 29 листопада 2017, 11:06

Американський есмінець USS James E. Williams (DDG95) зайшов в одеський порт близько 9 ранку 29 листопада.

Корабель мав прибути напередодні, але через шторм на борт есмінця не міг потрапити лоцман, тому візит вирішили відкласти, повідомляє "Думская".

Кораблі цього класу завжди швартували біля причалів нового контейнерного терміналу Карантинної гавані, але цього разу есмінець типу "Арлі Берк" був біля 16 ​​причалу Морського вокзалу.

Американский эсминец USS James E. Williams
Американский эсминец USS James E. Williams
Думская

Швартові операції завершилися до 9:45.

 

Від більш ранніх кораблів типу "Арлі Беркі", що заходили до Одеси ("Дональд Кук", "Портер", "Рос", "Карні", "Мак Фол"), James E. Williams відрізняється тим, що несе сучаснішу радіотехнічну апаратуру і великий авіаційний ангар, у якому розміщуються два вертольоти SH-60 "Сі Хок".

 

Лише есмінець "Джейсон Данхем" (DDG109), який стояв на рейді в Одесі у 2012 році, під час навчань "Сі Бриз", так само оснащений, як і цей корабель.

 

Есмінець James E. Williams введено в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність – понад 9600 тонн. Довжина – 155 м, ширина – 20, осадка – 9,4 метра. Чотири газові турбіни потужністю 108 тисяч к.с. розганяють його до 32 вузлів.

 

У 96 пускових установках зосереджено ракети "Томагавк", "Стандарт-2", "Стандарт-3" і "АСРОК", а також протикорабельні ракети "Гарпун".

 

Екіпаж – 380 осіб. Авіаційне озброєння – два вертольоти Сікорський SH-60.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАОдесаармія
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