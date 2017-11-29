Суд роз'яснив, чи мав Насіров право давати податкові розстрочки

Окружний адміністративний суд міста Києва каже, що Роман Насіров, як глава Державної фіскальної служби, мав право ухвалювати рішення на надання податкової розстрочки компаніям.

Відповідне рішення він ухвалив, розглянувши позов Насірова, повідомляє у середу прес-служба суду.

Згідно з поясненням суду, таке рішення глава ДФС виносить за умови наявності відповідного висновку контролюючого органу нижчого рівня щодо фінансового стану платника податків.

"Голова ДФС, при умові надання йому для розгляду повного пакету документів, який, зокрема, містить аналітичні матеріали відповідного контролюючого органу нижчого рівня щодо фінансового стану платника податків, не мав повноважень на ухвалення іншого рішення, ніж про розстрочення/відстрочення сплати податкового боргу", – йдеться в поясненні суду.

Як відомо, слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".