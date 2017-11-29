В Україні на 12 років засудили агента спецслужб РФ

Деснянський районний суд Києва визнав мешканця столиці винним у державній зраді та засудив його на 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що підполковник головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил СРСР у відставці був "розконсервований" російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України.

"Він отримав завдання через підкуп залучати до "співробітництва" українських військовослужбовців для отримання відомостей про бойові частини і підрозділи Збройних Сил України у районі проведення антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що у Києві російський шпигун вийшов з пропозицією про "співпрацю" на командира одного з підрозділів бригади Збройних Сил України.

Після "зустрічі" офіцер української армії одразу звернувся до СБУ з інформацією про "контакт".

"У квітні 2016 року співробітники СБ України затримали агента у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Він прямував на територію Брянської області для зустрічі із представником російської військової розвідки", - зазначають в СБУ.

Під час огляду речей російського агента правоохоронці виявили приховані під підкладкою верхнього одягу таємні документи.

За задумом кураторів, російські спецслужби мали б отримати інформацію про систему фортифікаційного облаштування однієї з бригад ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції та диспозиції українських військових підрозділів.

"За висновками військових експертів, здобута інформація була б використана противником у нанесенні вогневих ударів по позиціях української армії та проведенні диверсійної діяльності", - розповіли у відомстві.