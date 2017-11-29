Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні на 12 років засудили агента спецслужб РФ

Середа, 29 листопада 2017, 19:55
В Україні на 12 років засудили агента спецслужб РФ

Деснянський районний суд Києва визнав мешканця столиці винним у державній зраді та засудив його на 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що підполковник головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил СРСР у відставці був "розконсервований" російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України.

"Він отримав завдання через підкуп залучати до "співробітництва" українських військовослужбовців для отримання відомостей про бойові частини і підрозділи Збройних Сил України у районі проведення антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що у Києві російський шпигун вийшов з пропозицією про "співпрацю" на командира одного з підрозділів бригади Збройних Сил України.

Після "зустрічі" офіцер української армії одразу звернувся до СБУ з інформацією про "контакт".

"У квітні 2016 року співробітники СБ України затримали агента у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Він прямував на територію Брянської області для зустрічі із представником російської військової розвідки", - зазначають в СБУ.

Під час огляду речей російського агента правоохоронці виявили приховані під підкладкою верхнього одягу таємні документи.

За задумом кураторів, російські спецслужби мали б отримати інформацію про систему фортифікаційного облаштування однієї з бригад ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції та диспозиції українських військових підрозділів.

"За висновками військових експертів, здобута інформація була б використана противником у нанесенні вогневих ударів по позиціях української армії та проведенні диверсійної діяльності", - розповіли у відомстві.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУРосіяшпигунствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: