Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві евакуюватимуть припарковані авто, які заважають руху транспорту

Середа, 29 листопада 2017, 20:38

У столиці поліцейські евакуюватимуть припарковані автомобілі, які заважають руху громадського транспорту чи пішоходів.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, передає прес-служба КМДА.

"Незаконно припарковані автомобілі евакуюватимуть у випадках, коли їх лишатимуть на смузі руху громадського пасажирського транспорту, на пішохідних переходах, посеред дороги тощо", - розповів Симонов.

Він додав, що в КМДА підготували законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо паркування.

"В них ініціюємо надання повноважень місцевим органам влади використовувати фото- і відеофіксацію порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Тоді у нас з’являться важелі впливу на порушників. А поки у нас їх немає, ми затвердили цей перелік, щоб надати права поліції евакуювати автомобілі у разі нагальної потреби", – пояснив Симонов.

Водночас він зауважив, що офіційні паркувальні майданчики, зокрема, й на визначених у переліку вулицях, працюватимуть у звичному режимі.

Як відомо, депутати Київської міської ради затвердили перелік столичних вулиць, на яких заборонять залишати автомобілі через те, що це призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Теми: КиївавтоКМДАполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: