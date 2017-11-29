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Агент НАБУ намагався дати хабар першому заступнику голови ДМС

Середа, 29 листопада 2017, 22:04

Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

Про це повідомляється на сайті ДМС.

"Впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії Регіонів, Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень по легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності", - йдеться в повідомленні.

Пімахова звернулась із заявою до правоохоронних органів про те, що їй намагаються передати хабар. Після цього правоохоронці провели комплекс оперативно - розшукових заходів по документуванню злочинної групи.

"В результаті, під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч доларів, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ", - зазначають в ДМС.

Злочинні дії агента НАБУ по провокуванню підкупу службової особи підпадають під відповідальність передбачену 370 ст. Кримінального  Кодексу - провокація підкупу.

Тривають слідчі дії. 30 листопада о 10:00 відбудеться брифінг Діни Пімахової.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУхабарСБУ
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