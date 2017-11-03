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США і Росія внесли до ООН протилежні резолюції щодо Сирії

П'ятниця, 3 листопада 2017, 05:13

США і Росія внесли на розгляд Ради Безпеки ООН дві резолюції по Сирії, що суперечать одна одній, які стосуються продовження роботи спільної слідчої комісії в складі співробітників ООН і Організації із заборони хімічної зброї (Joint Investigative Mechanism, JIM).

Про це повідомили в четвер, 2 листопада, відразу кілька інформаційних агентств, в розпорядженні яких виявилися ці документи, пише DW.com.

Кожна з резолюцій пропонує продовжити мандат комісії, але на абсолютно різних умовах.

Так, в резолюції США висловлюється серйозна стурбованість результатами експертиз JIM, особливо останньою доповіддю від 26 жовтня. Вашингтон схвалює методи роботи комісії і пропонує продовжити її підтримку, продовживши мандат на два роки.

У свою чергу Росія критикує роботу JIM і готова продовжити її мандат тільки на шість місяців, пропонуючи комісії "переглянути свої попередні оцінки та висновки" і провести повторну експертизу на місці подій, а також включати в свої звіти матеріали сирійського уряду.

Генсека ООН Антоніу Гутерріша Москва закликає включати в комісію експертів з гранично різних географічних зон.

Рада Безпеки ООН обговорить останню доповідь JIM 7 листопада.

26 жовтня експерти Спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) поклали відповідальність за застосування отруйного газу зарин при бомбардуванні міста Хан-Шейхун на початку квітня 2017 року на владу Сирії, яку активно підтримує Росія.

24 жовтня спецпредставник РФ наклав в Радбезі ООН вето на винесений США на голосування проект резолюції, що передбачає продовження мандата для розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Як повідомлялося, Росія відхилила заклик США не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.

Теми: СиріяРосіяСШАООН
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