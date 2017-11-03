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Кличко про розслідування НАЗК його польоту з Микитасем: Це спекуляція

П'ятниця, 3 листопада 2017, 09:57

Мер Києва Віталій Кличко вважає спекуляцією перевірку Національним агентством із запобігання корупції конфлікту інтересів при його чартерному польоті з депутатом Верховної Ради Максимом Микитасем.

Про це він сказав журналістам, повідомляють "Українські Новини".

"Я впевнений, що найближчим часом це перестане бути новиною, це спекуляція", - заявив Кличко.

Він зазначив, що Микитась юридично є почесним президентом будівельної компанії "Укрбуд" і не займає керівної посади.

Як відомо, НАЗК перевіряє наявність конфлікту інтересів у Кличка при спільному чартерному польоті з позафракційним нардепом Микитасем.

Раніше журналісти повідомили, що мер Києва Віталій Кличко ввечері 17 серпня прилетів з Неаполя до Києва на приватному літаку разом з відомими столичними забудовниками.

Крім Кличка, на борту були нардеп і керівник державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась з дружиною.

Також на борту літака була Марія Казанцева, яка фігурує в ЗМІ як член наглядової ради будівельної компанії City Capital Group.

Крім того, в списку пасажирів виявився екс-депутат ВР від Партії регіонів, колишній керівник патронатної служби Київської міськадміністрації і бізнес-партнер забудовника Вагіфа Алієва в деяких проектах Вадим Столар.

Пізніше Кличко пояснив, чому летів з Микитасем і заявив, що сам оплатив свій квиток.

Теми: Віталій КличкоНАЗК
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