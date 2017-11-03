Вбивство депутата: поліція оприлюднила фото з місця, де знайшли тіло

Національна поліція розповіла про обставини зникнення голови фракції БПП в Сєверодонецькій міськраді Сергія Самарського та опублікувала фотографії з місця, де було знайдено його труп.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

За її даними, 2 листопада о 21:35 до Сєверодонецького відділу поліції (Луганська область) надійшло повідомлення від дружини депутата Ірини Самарської про зникнення її чоловіка.

"Жінка повідомила, що о 18:05 вона втратила зв’язок зі своїм 53-річним чоловіком Сергієм Самарським. Вона також повідомила, що востаннє розмовляла з ним о 17.20, коли він йшов додому", - розповідають у поліції.

На пошуки зниклого відправились спецпідрозділи поліції. При обстеженні прилеглої до його домівки території 3 листопада о 00:30 було виявлено тіло Самарського з ознаками насильницької смерті – розбитою головою.

Зараз на місці знахідки працюють слідчо-оперативна група, кінологи, експерти-криміналісти, працівники інших підрозділів поліції.

За інформацією правоохоронців, вони розглядають кілька версій вбивства - політична діяльність Самарського, розбійний напад та через бізнес, який чоловік вів до свого обрання депутатом.

Як повідомлялося, тіло Сергія Самарського знайшли у районі будинку №1 ЖК "Мрія" міста Сєверодонецька.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.