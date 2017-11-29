США не виключають можливості поставок Україні летальної зброї

Офіційний представник Держдепу США Гізер Науерт не виключила можливості поставок летальної зброї в Україну.

Про це вона заявила під час брифінгу для іноземних журналістів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми поки не поставляємо Україні зброю, але ми не виключаємо цього. Більше нічого вам не можу сказати з цього приводу", - сказала Науерт.

"Сполучені Штати дуже уважно стежать за ситуацією в Україні", - наголосила речниця Держдепу.

Як відомо, раніше віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що переговори з США щодо надання Україні летального оборонного озброєння вже перейшли в практичну площину.