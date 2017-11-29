США не виключають можливості поставок Україні летальної зброї
Середа, 29 листопада 2017, 23:07
Офіційний представник Держдепу США Гізер Науерт не виключила можливості поставок летальної зброї в Україну.
Про це вона заявила під час брифінгу для іноземних журналістів, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми поки не поставляємо Україні зброю, але ми не виключаємо цього. Більше нічого вам не можу сказати з цього приводу", - сказала Науерт.
"Сполучені Штати дуже уважно стежать за ситуацією в Україні", - наголосила речниця Держдепу.
Як відомо, раніше віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що переговори з США щодо надання Україні летального оборонного озброєння вже перейшли в практичну площину.