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США не виключають можливості поставок Україні летальної зброї

Середа, 29 листопада 2017, 23:07

Офіційний представник Держдепу США Гізер Науерт не виключила можливості поставок летальної зброї в Україну.

Про це вона заявила під час брифінгу для іноземних журналістів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми поки не поставляємо Україні зброю, але ми не виключаємо цього. Більше нічого вам не можу сказати з цього приводу", - сказала Науерт.

"Сполучені Штати дуже уважно стежать за ситуацією в Україні", - наголосила речниця Держдепу.

Як відомо, раніше віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що переговори з США щодо надання Україні летального оборонного озброєння вже перейшли в практичну площину.

Теми: УкраїнаСШАзброя
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