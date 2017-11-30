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Молдовські винороби торгують з Кримом попри санкції - журналіст

Четвер, 30 листопада 2017, 03:35

Дві молдовські виноробні компанії продовжують працювати з окупованим Кримом попри санкції.

Про це "Громадському" повідомив журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик. 

Компанія "Молдовський стандарт" з 2014 року і до кінця 2016-го вивозила продукцію у російський Краснодар, звідки її товари потрапляли до Криму. Це - тара для пляшок, коробки для виноробної продукції та етикетки.

"Вона є в Алушті, майже 100% володіє фабрикою "Маглів" і зі своєї фабрики вона вивозила різноманітні упаковки товару. Сума у цьому випадку понад 1 млн євро за майже три роки", - підкреслює Тхорик.

Інша компанія - "Berhord" - вивозила до Криму різноманітне промислове обладнання.

Представники обох компаній спростовують будь-які зв'язки з Кримом.

Як відомо, раніше в окупованому Криму підконтрольна Росії влада виставила на продаж завод шампанських вин "Новий Світ".

 

Теми: МолдоваКримсанкції
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