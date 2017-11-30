Доба в АТО: 18 обстрілів, постраждалих немає

За минулу добу, 29 листопада, бойовики 18 разів порушили перемир'я – жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі – противник неодноразово вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та озброєння БМП по захисниках Луганського, зі стрілецької зброї – поблизу Новолуганського.

Декілька мін калібру 82-мм окупанти випустили поряд з Новотошківським, з гранатометів обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького і Новозванівки, зі стрілецької зброї турбували оборонців Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили околиці Авдіївки, з легкого піхотного озброєння загарбники провокували українських воїнів на підступах до Красногорівки.

У районі населених пунктів Зайцеве, Травневе і Гладосове зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

За необхідності військовослужбовці сил АТО давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.



