Погода на четвер: дощі й мокрий сніг

У четвер, 30 листопада, в Україні очікуються дощі й мокрий сніг з посиленням вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

За даними синоптиків, на територію України почне переміщатися більш тепле повітря з південного заходу Європи, а похмуру з опадами погоду визначатимуть атмосферні фронти, до того ж, вдень у більшості областей, крім східних, посилиться вітер.



У четвер в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях – помірний.



У Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади, лише вночі в західних областях, а вдень в Криму та Приазов'ї без опадів.



Вночі та вранці в Україні, крім заходу та півдня, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці, вдень, крім східних областей, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25-28 м/с.



Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-5° тепла; вдень 2-7° тепла, в південній частині місцями 9-12°, в Криму до 14° тепла.



У Києві – невеликий дощ і мокрий сніг; вночі, вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4° тепла.