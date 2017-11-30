Луценко вважає обґрунтованою підозру агенту НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає обґрунтованим пред'явлення підозри агенту Національного антикорупційного бюро, який провокував чиновницю Державної міграційної служби на взяття хабара.

Про це він сказав на брифінгу 30 листопада.

"Вважаю обгрунтованою підозру щодо вчора затриманого агента НАБУ стосовно провокації і дачі хабара", – сказав він.

Луценко розповів, що близько 2,5 годин розмовляв із керівництвом НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Сьогодні в ході зустрічі ми це принципове питання обговорили і, мені здається, знайшли спільне розуміння і з Артемом Ситником і з Назаром Холодницьким: в подальшому неприпустимо використовувати в якості перевірки на корупційність чиновників пропозицію прийняти завідомо незаконні рішення", – зазначив очільник ГПУ.

Також Луценко каже, що отримав запевнення, що працівники НАБУ, які координували цю операцію, це щонайменше 2 посадові особи, в понеділок прибудуть на допит.

"Жодних затримань, у зв'язку з цим ми не плануємо", - додав він.