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У Нікополі помер ще один постраждалий від вибуху в суді

Четвер, 30 листопада 2017, 13:33

У Нікополі Дніпропетровської області під час надання допомоги в медичному закладі помер підсудний, якого доставили з суду, де стався вибух.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Помер учасник судового процесу під час надання допомоги в лікарні. Це один з підсудних – 1977 року народження. Перед цим його оперували", – сказав він.

Як відомо, близько 11:30 30 листопада у суді Нікополя стався вибух – попередньо, двох гранат. До лікарень звернулися 10 осіб, 1 чоловік загинув на місці.

За попередньою інформацією, гранати підірвав чоловік, який втратив сина і прийшов на суд над підозрюваними в його вбивстві.

"Це був батько померлого під час обстрілу автомобіля в Нікополі у 2016 році… Суд переносили на наступний день у зв’язку з неявкою адвоката", – повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Відомості в ЄРДР внесено за частиною 2 статті 115 ККУ (умисне вбивство – ред.).

Українська правда

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Теми: вибухДніпропетровська область
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