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Волкер назвав дату наступної зустрічі з Сурковим

Субота, 4 листопада 2017, 01:17
Волкер назвав дату наступної зустрічі з Сурковим
Радіо Свобода

Чергова зустріч спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера з радником президента РФ Владиславом Сурковим пройде 13 листопада в Белграді.

Про це американський дипломат повідомив журналістам у п'ятницю, 3 листопада, передає dt.ua.

"Вашингтон наголошує на необхідності контролю міжнародного контингенту над усією поблемною зоною - для ефективності, а не тільки над лінією розмежування, як наполягає Росія", - сказав Волкер, коментуючи ідею розміщення миротворців в ОРДЛО.

Як відомо, раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Як повідомлялося, 21 серпня Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську.

Теми: СШАРосіяУкраїна
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