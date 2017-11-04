Московський суд зареєстрував позов Навального до Путіна

Тверський районний суд Москви зареєстрував позов російського опозиціонера Олексія Навального до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила прес-секретар суду Анастасія Дзюрко, передає Інтерфакс.

Приводом для позову є заборона мітингів в різних містах Росії.

"Щотижня ми відправляємо близько 200 заявок і всюди відмови. Абсолютно незаконні. Ви ж пам'ятаєте, що за законом не можна просто заборонити мітинг. Влада зобов'язана запропонувати альтернативний майданчик. У нас (і у мене особисто) немає жодного сумніву, що діяльність ця координується з Москви. Ну не можуть чиновники у всіх містах почати діяти однаково незаконно без спеціальних вказівок", - наголосив опозиціонер.

Як відомо, раніше Олексій Навальний заявив, що збирається подати до суду на президента РФ Володимира Путіна та його адміністрацію.

У лютому 2016 року Навальний вже подавав адміністративний позов до президента Росії Володимира Путіна через порушення останнім закону "Про протидію корупції".

Тоді Тверський суд Москви відмовився приймати позов до розгляду, оскільки заява не підлягала розгляду в порядку адміністративного провадження.