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Каталонія за жовтень втратила майже 15 тисяч робочих місць - AP

Субота, 4 листопада 2017, 02:56

Каталонія за жовтень втратила найбільше робочих місць серед 17 автономних регіонів Іспанії.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією агентства, регіон втратив майже 15 тисяч робочих місць через напружену ситуацію навколо референдуму про незалежність.

Більше тисячі компаній перевели свої штаб-квартири до інших іспанських регіонів - вони побоюються залишитися за межами спільного ринку ЄС у випадку незалежності Каталонії.

AP додає, що рівень безробіття в Іспанії у жовтні збільшився на 58 тисяч осіб.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

Сенат Іспанії у свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.

Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.

Пізніше Карлес Пучдемон поїхав до Бельгії, де він заявив, що не проситиме політичний притулок у Бельгії, однак в Іспанію не повернеться.

У той же день Генпрокуратура подала позови проти колишнього керівництва Каталонії за звинуваченням у вчиненні заколоту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Каталонія Іспанія
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