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ДУСя хоче закупити для Маріїнського палацу штор на 8 млн грн

Субота, 4 листопада 2017, 13:56

Державне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.

Відповідні тендери оголошено на сайті держзакупівель ProZorro, передають "Українські новини".

Очікувана вартість 153 комплектів штор - 8 мільйонів гривень, а 259 стільців, крісел і диванів - 8 мільйонів 840 тисяч гривень.

Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня.

Як повідомлялося, Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу.

Теми: Київдержзакупівлі
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