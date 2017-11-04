ДУСя хоче закупити для Маріїнського палацу штор на 8 млн грн
Субота, 4 листопада 2017, 13:56
Державне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.
Відповідні тендери оголошено на сайті держзакупівель ProZorro, передають "Українські новини".
Очікувана вартість 153 комплектів штор - 8 мільйонів гривень, а 259 стільців, крісел і диванів - 8 мільйонів 840 тисяч гривень.
Тендерні пропозиції можна подавати до 4 грудня.
Як повідомлялося, Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу.