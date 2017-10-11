ДУСю підозрюють у розтраті 5 млн на реконструкції Маріїнського палацу

Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 мільйонів гривень при проведенні реконструкції Маріїнського палацу в Києві.

Про це пишуть у середу "Українські новини".

Як випливає з ухвали Печерського районного суду, Генеральна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Державного управління справами в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження під №12017000000000381 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2017 року на підставі звернення Рахункової палати, яка виявила розтрату під час аудиту.

Під час аудиту було встановлено факти придбання протягом 2014-2015 років та протягом 1 півріччя 2016 року коштовних матеріалів, виробів та інвентарю (люстри, сантехніка та ін.) за завищеними цінами. Загальна сума завищення вартості придбаного ДУС устаткування, обладнання та інвентарю склала 1 394 000 гривень.

Крім того, у 2015 році та 1 півріччі 2016 року було придбано та змонтовано за завищеними цінами вироби із нержавіючої сталі (труби та листи). Загальна сума завищення склала 2 136 000 грн.

Окрім того, не підтверджена дефектними актами сума виконаних робіт у розмірі 1 389 600 грн. Згідно акту аудиту роботи на вказану суму виконані поза проектом та за відсутності дефектних актів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі і шляхом отримання від органів державної влади висновків ревізій та актів перевірок.

В зв'язку з великою кількістю документів, що підлягають перевірці, прокуратура клопотала про продовження терміну позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДУС на п'ять робочих днів з 17.10.2017 по 23.10.2017.

5 жовтня Печерський суд підтримав відповідне клопотання прокуратури.

Також суд надав дозвіл на проведення зустрічних звірок у підрядних, субпідрядних організацій, що виконували роботи з реконструкції та пристосування Маріїнського палацу, та у постачальників матеріалів, придбаних для реконструкції і пристосування Маріїнського палацу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Валентина Романенко, УП