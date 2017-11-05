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Обстріл пошкодив хлоропровід "Донецької фільтрувальної станції"

Неділя, 5 листопада 2017, 16:32

На "Донецькій фільтрувальній станції" внаслідок обстрілу пошкоджено резервний хлоропровід та зберігається висока ймовірність попадання снарядів в основний.

Про це повідомили на сайті ДФС.

"5 листопада виявлено потрапляння боєприпасів у резервну нитку естакади хлоропроводу. Сьогодні осколки пошкодили резервний хлоропровід, але існує величезна небезпека потрапляння в діючий. Результати витоку рідкого хлору будуть катастрофічними", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що станція продовжує свою роботу.

Як повідомлялося, в ніч на 4 листопада, за даними ОБСЄ, під обстріли потрапила "Донецька фільтрувальна станція".

"Ми рішуче засуджуємо обстріл ДФС і підкреслюємо, що прямий або близький удар лише по одній з 900-кг ємностей високотоксичного газоподібного хлору, що зберігаються на ДФС для очищення води, може вбити людей в радіусі 200 м, у т.ч. персонал об'єкта, і серйозно порушити постачання води майже до 350 тіс. осіб по обидва боки лінії зіткнення", - йшлося в заяві ОБСЄ.

Проте повідомлень про пошкодження станції не було.

Українська правда

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