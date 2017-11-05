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СЦКК: Бойовики провокують, імітуючи обстріли з боку ЗСУ

Неділя, 5 листопада 2017, 16:46
СЦКК: Бойовики провокують, імітуючи обстріли з боку ЗСУ

Українська сторона СЦКК заявляє про провокації з боку бойовиків ОРДО, які імітують обстріли з боку Збройних сил України.

Як зазначено у повідомленні СЦКК, провокаційні випадки порушення "тиші"  під час здійснення ремонтно-відновлювальних робіт з боку НЗФ ОРДО тривають другу добу поспіль.

"3 листопада бойовики ОРДО обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, співробітники станції зафіксували пошкодження резервного хлоропровіду. Ця бойова активність спрямована, насамперед, на обґрунтування їхніх обстрілів та дискредитацію підрозділів ЗСУ", - заявили в українській стороні СЦКК.

Також зазначено, що бойовики таким чином намагаються завадити проведенню планових регламентних робіт по обслуговування камери та її нормального функціонування по верифікації випадків порушення режиму припинення вогню.

Окрім того, за даними СЦКК, загострюється обстановка на маріупольському напрямку. 

"Зранку 5 листопада бойовики здійснили провокаційні обстріли з БМП-2, СПГ і великокаліберних кулеметів, а також із забороненого "Мінськом" озброєння - мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях підрозділів ЗСУ, розташованих на околиці Водяного біля Маріуполя. Наслідки обстрілів уточняються", - йдеться у повідомленні.

"Обстріли проводилися з метою провокації. Підрозділи ЗСУ у відповідь не реагували та не відповідали на провокації, дотримуючись заявленого режиму тиші", - заявили в українській стороні СЦКК.

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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