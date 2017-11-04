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Боевики обстреляли ДФС: есть угроза для сотен тысяч людей

Суббота, 4 ноября 2017, 17:07
Боевики обстреляли ДФС: есть угроза для сотен тысяч людей

В Донецкой области обстрелу снова подверглась "Донецкая фильтровальная станция", в ОБСЕ заявляют о возможной угрозе для сотен тысяч людей по обеим сторонам линии соприкосновения. 

Об этом речь идет в заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и ТКг Мартина Сайдика. 

По данным ОБСЕ, обстрел произошел  в ночь на 4 ноября.

"Мы решительно осуждаем обстрел ДФС и подчеркиваем, что прямой или близкий удар только по одной из 900-кг емкостей высокотоксичного газообразного хлора, хранящихся на ДФС для очистки воды может убить людей в радиусе 200 м, включая персонал объекта, и серьезно нарушить поставку воды почти до 350 000 человек по обеим сторонах линии соприкосновения", - говорится в заявлении ОБСЕ. 

Также в ОБСЕ призвали стороны конфликта "полностью прекратить подвергать риску гражданскую инфраструктуру".

"Настоятельно призываем ... незамедлительно провести обсуждение на ТКГ вопроса созданию таких зон безопасности", - заявил Сайдик.

Интерфакс-Украина

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