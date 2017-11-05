"Paradise Papers": Кремль інвестував у Facebook і Twitter

Інвестор Facebook та Twitter - фонд DST Global - мав фінансові зв'язки з двома державними компаніями.

Про це йдеться у так званих "Paradise Papers" ("Документи з райських островів"), які у неділю опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, передає Укрінформ.

"ВТБ Банк, який належить Кремлю, непомітно перерахував $191 млн у інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці гроші для придбання великої частки в Twitter у 2011 році", - йдеться у документах.

"Підконтрольна Кремлю компанія - енергетичний гігант "Газпром" - профінансував офшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global по великим інвестиціям у Facebook", - повідомили журналісти.

Як відомо, раніше американський телеканал MSNBC заявив, що Росія блокувала українців у Facebook.