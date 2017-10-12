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MSNBC розказав, як Росія блокувала українців у Facebook

Четвер, 12 жовтня 2017, 07:25

Російські агенти інформаційної війни використовували технічні можливості Facebook, щоб позбавити росіян конкуренції в інформаційному просторі під час вторгнення до Криму.

Про це йдеться у сюжеті американського телеканалу MSNBC, пише Голос Америки.

"Російські оперативники інформаційної війни використовували дивовижно успішну технологію, щоб прибрати українські голоси з Facebook, і позбавити росіян конкуренції в інформаційному просторі під час вторгнення до сусідньої держави", - сказала ведуча MSNBC з посиланням на інформацію видання The Daily Beast.

Технологія полягала в тому, повідомляє MSNBC, що росіяни знаходили українських активістів, які захищали позицію України в російсько-українському конфлікті, переходили на повідомлення в Facebook цих осіб і натискали "поскаржитись на допис".

Яким би не було це повідомлення, або фото, вони стверджували, що це порнографія, або інша категорія дописів, які Facebook має усувати.

Ведуча прирівняла таку тактику до ситуації, коли один сусід скаржиться в поліцію на іншого просто, щоб завдати сусідові прикрість у вигляді візиту поліції хоча той нічого поганого не робив.

Однак, в ситуації з Росією, масштаб був інший. За державної підтримки Росії, такі скарги надсилались сотні разів проти кожного з дописів українських активістів, що призводило до заборони доступу до ресурсу, повідомила ведуча.

"Таким чином, Facebook допомагав російському урядові заглушити голоси опозиції до Росії в той час, як Росія проводила вторгнення", - йдеться в сюжеті.

Раніше повідомлялося, що Facebook виявив активність створених Росією фейковий акаунтів, для поширення в соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США.

Тоді Цукреберг також заявив, що соцмережа внесе зміни в роботу платформи, щоб ускладнити її використання в подібних цілях.

Представники Facebook повідомили, що вони простежили продаж реклами на загальну суму $ 100 тис.

Було виявлено, що 3300 рекламних оголошень мали сліди, які вели саме до російської компанії. Ці дані компанія передала ФБР і розслідувачам російського втручання у вибори в Конгресі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКриманексіяfacebook
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