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Стрілянина у церкві Техасу: назвали ім'я нападника

Понеділок, 6 листопада 2017, 00:00
Стрілянина у церкві Техасу: назвали ім'я нападника
Daily Mail

Поліція назвала ім'я чоловіка, який відкрив вогонь у церкві Техасу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією Daily Mail, убитого нападника ідентифікували як 26-річного ветерана Військово-повітряних сил США Девіна Патріка Келлі.

Келлі служив у ВПС США у 2009-2014 роках, був звільнений за рішенням військового суду.

Повідомляється, що останні кілька років Келлі був проповідником у баптистській церкві Кінгсвілля.

Як відомо, у результаті  нападу загинули щонайменше 27 людей.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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