Стрілянина у церкві Техасу: назвали ім'я нападника

Поліція назвала ім'я чоловіка, який відкрив вогонь у церкві Техасу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією Daily Mail, убитого нападника ідентифікували як 26-річного ветерана Військово-повітряних сил США Девіна Патріка Келлі.

Келлі служив у ВПС США у 2009-2014 роках, був звільнений за рішенням військового суду.

Повідомляється, що останні кілька років Келлі був проповідником у баптистській церкві Кінгсвілля.

Як відомо, у результаті нападу загинули щонайменше 27 людей.