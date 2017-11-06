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Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР - ЗМІ

Понеділок, 6 листопада 2017, 05:20

Президент США Дональд Трамп готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.

Про це Трамп заявив у інтерв'ю американському телешоу Full Measure.

"Я готовий сісти для переговорів, з ким тільки вважатиму за необхідне. Я не думаю, що це ознака сили чи слабкості. Я думаю, що сідати за стіл переговорів з людьми - це не так уже й погано. Тому я, безумовно, готовий зустрітися з Кім Чен Ином. Але подивимося, як воно буде. Поки рано говорити про це", - сказав президент США.

Як відомо, у вересні заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Водночас Трамп наголосив, що влада США готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

Теми: ТрампСШАКНДР
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