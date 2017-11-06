Суд звільнив Колмогорова з-під варти і відправив справу на перегляд

Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році.

Таке рішення суд виніс 6 листопада.

Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

"Колегія суддів ухвалила: касаційну скаргу захисника задовольнити, вирок Приморського суду Маріуполя та ухвалу Апеляційного суду Донецької області щодо Колмогорова скасувати та призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції. Колмогорова з-під варти звільнити", - сказав головуючий суддя Станіслав Кравченко.

Суддя додав, що ухвала суду набуває сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

"Проголошення повного тексту ухвали відбудеться у цей четвер о 9:15", - сказав Кравченко.

Він додав, що у трагедії, під час якої загинула людина, треба ще розібратися.

"З приводу вашого звільнення, оскільки скасовано судове рішення, на підставі якого ви утримуєтесь під вартою, то ви сьогодні звільняєтесь з-під варти. І вже компетенція, чи буде вам обиратися на час розгляду справи запобіжний захід, це буде компетенція суду першої інстанції", - підсумував суддя.

Скриншот з онлайн-трансляції "Радіо Свобода" з зали суду

Скриншот з онлайн-трансляції "Радіо Свобода" з зали суду

Після цього він оголосив судове засідання закритим.

Слова судді присутні зустріли вигуками: "Слава Україні!" та "Прокурорам ганьба! Прокурорів на мило!".

Після цього Колмогорова звільнили з-під варти.

"Я задоволений (рішенням суду – ред.), але це тільки початок", - сказав Колмогоров.

Колмогоров на волі pic.twitter.com/jzwKdW4zXr — Яна Полянська (@PolianskaRS) November 6, 2017

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

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