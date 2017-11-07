ЄС обговорить створення чорного списку "податкових гаваней"

Країни Євросоюзу обговорять плани зі створення чорного списку "податкових гаваней" після нового витоку фінансових документів, які отримали назву Paradise Papers ( "Райські папери").

Про це пише Reuters.

За даними видання, обговорення чорного списку відбудеться у вівторок, 7 листопада, на зустрічі міністрів фінансів ЄС, під час якої будуть розглядатися Paradise Papers.

Як зазначається, на даний момент у кожної держави ЄС є свої списки юрисдикцій, які слабо узгоджуються у податкових питаннях. Критерії визначення "податкової гавані" сильно розрізняються серед держав ЄС, а деякі з них не допускають будь-яких юрисдикцій в своїх національних чорних списках.

Раніше європейський комісар з питань економіки П’єр Московічі назвав приголомшливими дані, представлені у документах Paradise Papers щодо ухиляння від сплати податків, та закликав до створення реєстру порушників.

Нагадаємо, витік фінансових документів, що дістав назву Paradise Papers ("Райські папери"), включає 13,4 млн документів, що здебільшого належать одній провідній компанії у офшорних фінансах.

Знахідки, оприлюднені у неділю, складають лише маленьку частину того, що ще розкриється упродовж тижня. Викриття стосуватимуться податків і фінансових оборудок сотень людей і компаній, чиї імена згадуються у отриманих документах.

Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості і багатії використовують складні системи трастів, фондів і "компаній-одноденок", щоб захистити свої гроші від податківців чи сховати власні справи за завісою таємниці.

У звіті Paradise Papers, що був опублікований Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ), йдеться, що британська королева Єлизавета II інвестувала 10 млн фунтів ($13 млн) в офшори.