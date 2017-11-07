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Весельницька: Трамп-молодший обіцяв переглянути Акт Магнітського

Вівторок, 7 листопада 2017, 04:12
Весельницька: Трамп-молодший обіцяв переглянути Акт Магнітського

Російський адвокат Наталія Весельницька заявила, що син президента США Дональда Трампа обіцяв, що в разі перемоги на виборах він може переглянути санкції проти РФ пов'язані із загибеллю юриста Сергія Магнітського.

Про це з посиланням на Bloomberg пише Reuters.

Весельницька заявила, що вона лобіювала скасування так званого закону Магнітського, прийнятого Вашингтоном у відповідь на загибель у 2009 році Сергія Магнітського, адвоката і аудитора.

За її словами, під час зустрічі з нею Дональд Трамп-молодший пообіцяв, що в разі перемоги його батька на виборах закон може бути переглянутий.

"Забігаючи вперед, якщо ми прийдемо до влади, ми зможемо повернутися до цього питання і подумати, що з цим робити", - процитувала вона Трампа-молодшого.

Весельницька також заявила, що на зустрічі вона запропонувала передати інформацію про ймовірне ухилення від податків багатих донорів Демократичної партії.

Вона повідомила, що Трамп-молодший попросив документи, що підтверджують ухилення від сплати податків, але в неї таких документів не було.

Як відомо, зустріч у Нью-Йорку Весельницької з Дональдом Трампом-молодшим і іншими високопоставленими посадовими особами кампанії Трампа, що відбулася в червні 2016 року, стала частиною розслідування втручання РФ в президентські вибори в США.

Син президента США, коментуючи цю зустріч, заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гілларі Клінтон. Але, за його словами, насправді вона не дала якої-небудь важливої ​​інформації.

Нагадаємо, адвокат Сергій Магнітський викрив найбільшу корупційну схему в історії Росії, за що був заарештований і убитий у в'язниці. США ще в 2012-му році прийняли санкційний список, в який включили відповідальних за цей злочин росіян, ЄС здійснив подібні заходи в 2013-му.

У жовтні 2017 року так званий "акт Магнітського" ухвалила Канада.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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