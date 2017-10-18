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Сенат Канади ухвалив "закон Магнітського"

Середа, 18 жовтня 2017, 07:13

Сенат Канади затвердив так званий "акт Магнітського", спрямований проти порушників прав людини в Росії і світі.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у twitter.

Закон був підтриманий одностайно.

"У Канади тепер є Закон Магнітського: одностайне голосування Сенату. Санкції для вбивць Магнітського та інших порушників прав людини. Дякую!", - написав Шевченко.

Раніше в жовтні "акт Магнітського" у третьому і остаточному читанні ухвалив Федеральний парламент Канади.

Тоді в МЗС РФ пригрозили, що російська сторона буде дзеркально розширювати список канадських діячів, яким заборонений в'їзд до РФ.

Нагадаємо, що адвокат Сергій Магнітський викрив найбільшу корупційну схему в історії Росії, за що був заарештований і убитий у в'язниці. США ще в 2012 році затвердили санкційний список, до якого включили відповідальних за цей злочин росіян, ЄС зробив подібні заходи в 2013-му.

Однак у Канаді законодавство з цього приводу було внесено в парламент і Сенат тільки в 2016 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниКанадасанкції
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