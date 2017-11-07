Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект про вибори

Народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.

На розгляд Верховної Ради було представлено два проекти Виборчого кодексу.

Законопроект № 3112 був зареєстрований депутатом Валерієм Писаренком у вересні 2015 року та законопроект № 3112-1, поданий групою депутатів, зокрема Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

Кожним із проектів пропонувалося три варіанти виборчих систем для виборів: пропорційна система, система єдиного неперехідного голосу на виборах до районних рад, мажоритарна виборча система. При цьому перший проект не передбачає відкритих списків.

Альтернативний проект виборчого кодексу 3112-1 по завершенню голосування набрав найбільше голосів.

Цим документом, пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.

"Наш документ був зареєстрований більше року тому на основі напрацювань в минулі роки. Документ отримав схвальний висновок Венеціанської комісії. Опрацьовуючи його, ми ввели низку нововведень, осучаснили його", - пояснив Черненко.

Він додав, що даний документ поєднав 5 виборчих законодавств: законів про вибори Президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців.

"Система базується на регіональних відкритих списках. Передбачається, що під час виборів Україна поділиться на 27 виборчих регіонів. Лідер не може вплинути на місце у виборчому списку, тільки виборець", - сказав автор законопроекту.

Також він пояснив, які правила будуть діяти під час голосування на виборах до обласних та великих міських рад.

"Вибори до обласних рад до міст обласних центрів також передбачають систему відкритих списків, схожу до парламентських. Тобто, територія ділиться на великі округи, партія висуває кандидатів і виборець сам їх рейтингує", - пояснив Черненко.

Також він додав, щор за новим документом пропонується обов'язкове навчання кандидатів, які будуть працювати у виборчих комісіях, та їхня сертифікація. Крім того, планується зменшити кількість політичної агітації на телебаченні.

"Головне, що є в нашому документі - відкриті виборчі списки, відсутність можливості купування місця у виборчому списку чи місця в парламенті через голосування за закритими списками. Це те, чого вимагали люди на Майдані, що обіцяв президент у своїй передвиборній програмі та що є умовою коаліційної угоди, яку підписали більше 300 депутатів", - додав другий автор закону Ємець.

За словами Писаренка, автора законопроекту №3112, його документ також передбачає уніфікацію виборчого кодексу, який завадить різній інтерпретації положень законів про вибори.

"За даним виборчим законодавством, депутатами стають найбільш рейтингові кандидати від партій, що подолали прохідний поріг. Результати виборів будуть встановлюватися центральною виборчою комісією у 4 кроки, в тому числі за рейтингом кандидата в регіоні, партії та на загальноукраїнському рівні. Купити номер у виборчому партійному списку буде вже неможливо", - пояснив особливості законопроекту Писаренко.

Під час виступів перед початком голосування лідери фракцій та народні депутати висловили думку, що запропоновані документи ще треба доопрацьовувати, але не проти підтримати документи в першому читанні.

Проти обох документів виступив лише депутат від БПП Руслан Князевич, який зауважив, що автори законів пропонують повністю змінити виборче законодавство, в тому числі і про вибори Президента, що є неприпустимим.

"Послухав всіх виступаючих і зрозумів, що переважна більшість не читала цих кодексів. Ці документи писалися в 2007-2008 роках на основі інших конституційних законів. Якщо ми будемо їх переглядати, то повернемося на 10 років назад. Фактично міняється модель виборів президента, що наразі є неприпустимим", - сказав Князевич.

Він додав, що треба подякувати авторам за їхню роботу, але не голосувати за запропоновані ними документи.

За законопроект №3112 проголосувало всього 102 народні обранці. За проект закону №3112-1 депутати віддали 226 голосів. Тож більшістю нардепів був підтриманий альтернативний виборчий кодекс.

Наразі його мають доопрацювати на передати на голосування у другому читанні.

Як відомо, 19 жовтня нардепи не проголосували за жоден із трьох законопроектів про вибори до Верховної Ради, вони вважаються відхиленими.

В свою чергу, опозиція вимагає від влади скасувати "систему Януковича", за якої половина Ради обирається за партійними списками, інша – за мажоритарними округами. Повернення Конституції зразка 2004 року передбачало обрання Ради за чистою пропорційною системою. Але навіть після втечі Януковича депутати так і не змогли скасувати мажоритарку.