Депутати провалили голосування за проекти законів про вибори

Нардепи не проголосували за жоден із трьох законопроектів про вибори до Верховної Ради, вони вважаються відхиленими.

Як заявив з трибуни парламенту спікер Андрій Парубій на початку засідання, народні обранці мали проголосувати за те, щоб обрати за основу один із трьох зареєстрованих законопроектів про виборчу реформу.

Для розгляду були запропоновані проекти законів про вибори, авторства депутата від "Опозиційного блоку" Юрія Мірошніченка - №1068, авторства депутатів від "Батьківщини" - №1068-1, та групи депутатів від різних партій - 1068-2.

Зазначені документи пропонували різні моделі виборів до Верховної Ради.

Перед початком голосування Парубій відзначив, що закликає голосувати за проект закону №1068-2, поданий народними депутатами Віктором Чумаком, Леонідом Ємцем та іншими, зареєстрований 11 грудня 2014 року.

"Цей закон найбільше наближений до системи виборів за відкритими списками і його схвалила Венеційська комісія, тож закликаю голосувати за основу саме за цей документ", - сказав спікер.

Він зазначив, якщо жоден документ не буде проголосований, то за основу буде обраний той проект закону, що набере найбільше голосів.

За три спроби голосування жоден із документів не набрав достатньої кількості голосів.

Пізніше депутати спробували проголосувати за те, щоб повернути законопроект №1068-2, який набрав 177 голосів, на доопрацювання авторів. Але голосів знову забракло.

Таким чином всі виборчі законопроекти вважаються відхиленими.

"Вітаю, колеги, ми пройшли перший етап виборчої реформи", - іронічно заявив Парубій.

Після цього присутні депутати почали скандувати "Ганьба".

Як пояснив у коментарі "Українській правді" один із авторів зазначеного законопроекту Леонід Ємець, він не здивований ходом голосувань, хоч і розчарований.

"Хоч і були домовленості в Раді, що за основу буде прийнятий той документ, який набере найбільше голосів, та депутати не проголосували за те, щоб повернути його авторам на доопрацювання. Тож, можна вважати, що голосування провалене і жоден із документів не прийнятий за основу", - сказав Ємець.

"Я не здивований результатом, бо з тієї кількості депутатів, які були присутні, було зрозуміло, що голосів не вистачить", - зазначив він.

Як відомо, наразі опозиція вимагає від влади скасувати "систему Януковича", за якої половина Ради обирається за партійними списками, інша – за мажоритарними округами. Повернення Конституції зразка 2004 року передбачало обрання Ради за чистою пропорційною системою. Але навіть після втечі Януковича депутати так і не змогли скасувати мажоритарку.

Яна Міланова, УП