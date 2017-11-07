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Колмогоров хоче повернутися на службу

Вівторок, 7 листопада 2017, 12:28

Звільнений з-під варти Сергій Колмогоров заявляє, що обов'язково повернеться на службу у прикордонні війська.

Про це він сказав на прес-конференції 7 листопада у Києві, повідомляє УНІАН.

"Я думаю, я вже відпочив достатньо ... На службу обов'язково, у будь-якому разі, я повернуся. Це навіть не обговорюється, іншого варіанту немає", - сказав Колмогоров.

Він додав, що згідно з рішенням Вищого спецсуду, його поновили у військовому званні.

Своє звільнення з-під варти він порівняв з "витягненням з полону".

"Я вдячний усім, хто взяв участь у моєму звільненні. Можна так сказати, що, фактично, мене витягли з полону, не більше, не менше", - заявив Колмогоров.

Він додав, що сподівався і вірив "в адекватність тих же судів, в їх адекватне рішення".

Як відомо, 6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

Читайте також: Наказ 200. Дві сторони справи прикордонника Колмогорова

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службавбивствосуд
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