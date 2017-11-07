НАЗК перевірить декларацію заступника голови АП і ще 18 посадовців

Нацагентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларації першого заступника голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука та ще 18 осіб, серед яких заступники міністрів, прокурори, поліцейські, чиновники держпідприємств.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідного рішення, тобто з 8 листопада.

До переліку осіб, чию декларацію перевірять, входять:

Баранов Микола Юрійович, начальник відділу прокуратури м. Києва, за 2016 рік; Кізенко Олена Миколаївна, депутат Новокодацької районної ради у м. Дніпрі, за 2016 рік; Ковальчук Віталій Анатолійович, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, за 2016 рік; Коробко Юрій Вікторович, начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області, за 2015 та 2016 роки; Куниця Сергій Павлович, депутат Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік; Музика Ірина Анатоліївна, начальник вимірювальної лабораторії відділення пробірного контролю Центрального казенного підприємства пробірного контролю МФ України у м. Вінниці, за 2016 рік; Немчінов Олег Миколайович, державний секретар Міністерства молоді та спорту України, за 2016 рік; Овчаров Дмитро Сергійович, заступник командира роти Управління патрульної поліції у м. Харкові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, за 2016 рік; Олексієнко Вікторія Сергіївна, прокурор Київської місцевої прокуратури № 5, за 2016 рік; Пащенко Андрій Миколайович, начальник ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 та 2016 роки; Панков Андрій Вікторович, міський голова м. Краматорськ Донецької області, за 2015 та 2016 роки; Педорич Петро Миколайович, директор комунального підприємства "Борщагівка", за 2016 рік; Пилипенко Віктор Анатолійович, депутат Сєвєродонецької міської ради Луганської області, за 2016 рік; Попеско Олександр Петрович, заступник прокурора Вінницької області, за 2015 та 2016 роки; Радзівіло Сергій Васильович, начальник дільниці комунального підприємства "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", за 2016 рік; Русін Євгеній Євгенійович, директор комунального підприємства "Київкомунсервіс", за 2016 рік; Хворост Ілля Анатолійович, директор комунального підприємства "Сансервіс", за 2016 рік; Чернявська Оксана Михайлівна, заступник начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці Державної фіскальної служби України, за 2016 рік; Яременко Олександр Степанович, заступник Голови Рахункової палати України, за 2016 рік.

В НАЗК додають, що причиною перевірки стали скарги від державних органів, юридичних та фізичних осіб, а також повідомлення у ЗМІ, у яких були наведені факти про можливе відображення у деклараціях вище зазначених осіб недостовірних відомостей.

Раніше повідомлялося, що НАЗК почало повну перевірку декларацій першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, ректора КНУ ім. Т. Шевченка Леоніда Губерського та голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

Як відомо, НАЗК презентували систему проведення логічного і арифметичного контролю поданих декларацій. Її технічні можливості забезпечать прискорення процесу перевірки декларацій, включаючи періоди високої активності суб'єктів декларування.