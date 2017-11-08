Двоє переможців конкурсу у Верховний суд відпустили Пукача

Двоє переможців конкурсу у Верховний суд – Сергій Слинько та Станіслав Кравченко – у 2003 році звільнили з-під варти Олексія Пукача.

Це дало убивці Георгія Гонгадзе можливість утекти, пише адвокат Роман Маселко у Facebook.

"Ви думаєте, справи державної ваги доручають випадковим людям? Суддя С. Слинько, який у 2012 судив Юрія Луценка, відточував свої вміння виносити ̶п̶о̶т̶р̶і̶б̶н̶і̶ законні рішення ще у 2003 році", – зазначає він.



"Тоді вони разом з іншим майбутнім суддею "оновленого" Верховного суду С.І.Кравченком змінили утримання Пукача під вартою на підписку про невиїзд, що дало йому можливість потім утекти і переховуватись аж до липня 2009 року", – уточнює Маселко.



Він нагадує слова адвоката Пукача Сергія Осики про цей процес: "Пукач не погодився тоді когось здати, тому все розсипалося. Потім "відрегулювали" питання в суді - повірте, дуже серйозні люди займалися тим, щоб випустити Пукача. Тому що команда, швидше за все, була від президента".

"Мої джерела підтверджують – була команда. Ось так ̶в̶і̶д̶р̶е̶г̶у̶л̶ю̶в̶а̶л̶и̶ судили, керуючись виключно к̶о̶м̶а̶н̶д̶а̶м̶и̶ ̶в̶і̶д̶ ̶пр̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶а̶. кодексом", – заявляє Маселко.

Він додає, що вже за президентства Віктора Януковича судді Сергій Слинько і В'ячеслав Наставний судили Юрія Луценка.



Адвокат зазначає, що весь світ визнав їхні рішення політично вмотивованими, а Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя "під час конкурсу не побачили у них жодних проблем".



"Ці судді завдяки Революції Гідності та численним жертвам простих громадян піднялися на найвищу вершину суддівської кар'єри і є тепер символом еталонної доброчесності, очищення, оновлення та справжнього правосуддя "по-новому", – обурюється Маселко.



"Очевидно, що такі "судді" потрібні кожній владі. Кучма юзав, Янукович юзав, а Порошенку що – зраджувати національну традицію? Тим паче, що саме вони будуть судити ТОП корупціонерів", – додає він.

Пізніше прес-служба ВССУ прокоментувала цю новину УП. У прес-службі зазначили, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі суддів Глоса Л.Ф., Слинька С.С., Кравченка С.І. 5 листопада 2003 року дійсно розглядала апеляцію Пукача та його захисників на постанову судді Печерського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2003 року.

Нею щодо Пукача, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України (зловживання владою або

службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу), було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас, у прес-службі зазначають, що на той момент Пукача не звинувачували у вбивстві Георгія Гонгадзе.

"Після зміни йому запобіжного заходу на підписку про невиїзд слідство ще тривало близько 8 місяців, подань про зміну запобіжного заходу на більш суворий не надходило, провадження у справі було закрито постановленням відповідної ухвали суду", - розповіли у прес-службі.