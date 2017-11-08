В Україні складуть рейтинг прогресивних мерів

Видання "Українська правда" разом з Міжнародним самітом мерів розпочинають проект "Рейтинг українських мерів-інноваторів".

Мета заходу – продемонструвати міста з населенням до 500 тисяч осіб, де найуспішніше впроваджуються інновації.

Спочатку список з 20 мерів, гідних рейтингу, складе професійне журі. Перелік найкращих та кейси їхніх досягнень будуть опубліковані на сайті "Української правди" 20 листопада.

До переліку вже потрапили мери Чернівців - Олексій Каспрук, Житомира - Сергій Сухомлин та Тернополя - Сергій Надал.

28-29 листопада на Міжнародному саміті мерів, організованому у Києві фондом Western NIS Enterprise Fund, стануть відомі імена топ-5 фіналістів.

Хто з них гідний перемоги, вирішать українці всенародним голосуванням, яке буде тривати на сайті "Української правди" до 22 грудня.

"Ми хочемо показати успіхи мерів маленьких та середніх міст на всю країну, адже незалежно від масштабів міста, їм вдається працювати на своїх громадян, поліпшувати життя та забезпечувати їх комфорт", - говорить співзасновник Міжнародного саміту мерів Ірина Озимок.

Критерії оцінки українських мерів та їх роботи відповідають світовим аналогам рейтингу European Capital of Innovation та стосуються усіх сфер життя мешканців міста: міське планування, громадські послуги, культура, охорона здоров’я, екологія, безпека та охорона, комунікація, підприємництво, стартап-екосистема, бренд міста.

Члени журі оцінюють не лише застосування технологій в цих сферах, а й креативні рішення для лінійних задач.

До складу журі входять:

Севгіль Мусаєва, головний редактор "Української правди";

Ірина Озимок, співзасновник Міжнародного саміту мерів;

Роман Зінченко, координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator;

Рубен Ньювенхаус, директор ініціативи StartupAmsterdam;

Іван Лукеря, член ради Реанімаційного пакету реформ;

Валентина Зотова, архітектор і урбаніст;

Кейді Ворд, головний радник з питань самоврядування ПРОМІС;

Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України;

Михайло Шелемба, генеральний директор "Датагруп";

Дмитро Щебетюк, засновник проекту "Доступно.UA".

Заявки можна подати за посиланням.

Проект реалізовується за підтримки Western NIS Enterprise Fund у рамках Міжнародного саміту мерів.