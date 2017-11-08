Уряд підготував закон, що має захистити бізнес від тиску влади

Кабінет міністрів розробив законопроект, який має захистити бізнес від безпідставного тиску з боку правоохоронних і контролюючих органів.

Про це заявив на засіданні Кабміну в середу прем'єр Володимир Гройсман.

Він нагадав про свою обіцянку вийти з законодавчою ініціативою, яка зупинить тиск на бізнес з боку правоохоронної системи України.

"Ми спільно напрацювали законопроект - Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Секретаріат Кабміну, Офіс омбудсмена – для того, щоб врешті решт спільно з парламентом і президентом поставити в цьому питанні крапку", - заявив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що новий закон підвищить відповідальність правоохоронців за перевищення повноважень.

"Коли безпідставно приходять на чесний, легальний бізнес з обшуками, вилучають сервери, первинну документацію, не допускають адвокатів, без будь-якої відеофіксації і т.д. Це є неприпустимо!" – наголосив Гройсман.

Він сказав, що уряд планує максимально швидко внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради й попросити депутатів ухвалити його вже 2017 року.

За словами прем'єра, цей документ має дві основні мети – захистити чесний бізнес і покарати нелегальний.

Він розповів, що, зокрема, закон передбачає можливість відео- та аудіофіксації дій силовиків, починаючи від подачі клопотання до суду на дозвіл обшуку і завершуючи перебігом самих слідчих дій.

Також, за словами Гройсмана, закон надасть обов'язковий допуск на місце обшуку адвокатам підприємців.

Крім того, каже прем'єр, закон передбачатиме створення незалежних комісій за участі громадських організацій, які розглядатимуть порушення правоохоронців під час слідчих дій.

Як відомо, 14 вересня на зустрічі президента Петра Порошенка з представниками бізнесу й силових структур досягли домовленості припинити силові операції на підприємствах.

Тоді Гройсман пообіцяв, що до кінця року уряд внесе до парламенту законопроекти, які вирішать цю проблему.