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"Схеми" показали, як їх били перед прильотом Медведчука

Середа, 8 листопада 2017, 13:42
Схеми показали, як їх били перед прильотом Медведчука
скріншот

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

"Як поводили себе охоронці під час прильоту літака Медведчука з Росії? Я не знаю, як коментувати те, що ви побачите на цьому відео. Це лише невеликий шматок. Все інше завтра в ефірі", – написав Ткач у Facebook.

"На жаль, безкарність тих хто перешкоджає, заламує руки і б'є журналістів провокує ще більшу зухвалість. З мовчазної згоди тих хто має гарантувати свободу слова в Україні або робить це тільки на словах українські журналісти перетворюються на гарматне м'ясо", – зазначив він.

Ткач вважає, що заяву до поліції писати треба, але сумнівається в її результативності.  

"Після нападу співробітників УДО на нашу знімальну групу під час весілля генпрокурорського сина минуло майже два місяці. Результат? Одна слідча дія – нас допитали. І на тому все", – нагадав журналіст.

Повний сюжет про перельоти Медведчука та напад на журналістів "Схем" анонсовано на вечір 9 листопада на UA:Перший.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІмедіаМедведчук
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