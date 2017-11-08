Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обшуки у кримських татар зробили обов'язковими

Середа, 8 листопада 2017, 15:26

Російська влада в окупованому Криму зробила перевірки в будинках кримських татар обов'язковим явищем.

Про це повідомляє "Крим SOS" з посиланням на відповідний документ так званого "міністерства внутрішньої політики інформації і зв'язку Криму".

Зокрема, "з метою аналізу суспільно-політичної ситуації в Криму" орган дає розпорядження розшукати громадські організації, у яких є мережа територіальних підрозділів із загальною кількістю учасників не менше 50 осіб, а також розірвати муніципальні контракти з юридичними і фізичними особами - підприємцями, які є організаторами масових протестів.

"Міністерство" просить відзвітувати про результати такої роботи і вжиті заходи до 16 жовтня, після чого надсилати подібні звіти щокварталу.

Повідомляється, що цей документ розіслали "офіційними каналами" в регіональні адміністрації півострова.

На думку кримських татар, таке розпорядження направлено на усунення всіх форм громадянської активності в окупованому Росією Криму, включаючи рух "Кримська солідарність", "Бизим Балларо" ("Наші діти"), блогерів і приватних підприємців, які підтримують сім'ї політичних в'язнів і інші форми протестної активності.

"Ці незаконні дії пропонують здійснювати без санкції суду, будь-яких інших офіційних рішень в рамках чинного законодавства РФ, фактично закликають до дискримінації та маргіналізації кримськотатарського населення", - наголошується в повідомленні "Крим SOS".

 

Як відомо, в середу в анексованому Криму окупаційна влада провела чергову хвилю обшуків у активістів в декількох населених пунктах.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкримські татариРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: