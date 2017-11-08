НАЗК викликало "на килим" Артема Ситника

Нацагентство із запобігання корупції запросило директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника для надання пояснень невиконання ним вимог НАЗК.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Ситник має з'явитися до НАЗК 13 листопада з 10:00 до 12:00.

В агенції вважають, що голова НАБУ порушив ч.4 ст.12 закону про запобігання корупції, а саме відмовив НАЗК у наданні інформації та документів.

Про яку саме інформацію і які документи йдеться, в агентстві не повідомляють.

Там наголошують, що такі дії Ситника є ознакою адміністративного правопорушення.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис стосовно підлеглого Ситника - детектива НАБУ Ігоря Семака. Його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.