НАЗК знайшло у посадовця АП незадекларовані автомобілі та доходи

Нацагентство з питань запобігання корупції після перевірки декларацій винесло припис про порушення закону про запобігання корупції заступнику керівника Головного департаменту з питань нацбезпеки та оборони АП Володимиру Колесніку.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що Нацагентство провело повну перевірку декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих Колесніком, та виявило порушення вимог пунктів 2, 3, 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

"Зокрема, встановлено, що суб’єкт декларування не відобразив деякі відомості про автомобілі, зареєстровані за ним та членом його сім’ї на праві власності, та про наявність корпоративних прав, а також зазначив недостовірні відомості щодо окремих об’єктів нерухомості та отриманих доходів", - повідомляють у НАЗК.

"Оскільки задекларовані недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму меншу, ніж 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зазначені порушення не містять ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366-1 Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Проте НАЗК винесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Керівнику Апарату Адміністрації Президента України Олексію Дніпрову щодо Колесніка.

Згідно із приписом, Нацагентство вимагає від Дніпрова вжити заходів щодо усунення Колесніком порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також провести службове розслідування та покарати через зазначенні порушення.

Зазначається, що припис НАЗК є обов’язковим до виконання.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить декларацію заступника голови АП і ще 18 посадовців