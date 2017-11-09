Кабмін сподівається, що Рада підтримає ідею приватизації
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що 9 листопада народні депутати підтримають урядовий законопроект щодо приватизації державного майна.
"Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект №7066 "Про приватизацію державного майна", – зазначив він у Twitter.
"Консолідація навколо важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу!", – додав Гройсман.
Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект— Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 9, 2017
#7066 "Про приватизацію державного майна". Консолідація навколо
важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу!
"Зараз в Україні нараховується близько 3500 державних підприємств. Більшість з них неприбуткові. Який вихід? Чесна і прозора приватизація", – наголосив він.
Міністерство економічного розвитку також висловилося за підтримку законопроекту №7066 у першому читанні.
Приватизацію вже підтримали: @EUDelegationUA, @RPR_ua, @EBA_Ukraine, @TransparencyUA @ChamberUkraine @brdo_ukraine, @ces_ukraine @CASE_Ukraine @Ivan_Miklos та Федерація Профспілок України. @verkhovna_rada , слово за тобою! Сьогодні народні депутати голосують ЗП #7066 у 1 читанні. pic.twitter.com/iujtgE5YBO— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) November 9, 2017