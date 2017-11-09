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Кабмін сподівається, що Рада підтримає ідею приватизації

Четвер, 9 листопада 2017, 09:05

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що 9 листопада народні депутати підтримають урядовий законопроект щодо приватизації державного майна.

"Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект №7066 "Про приватизацію державного майна", – зазначив він у Twitter.

"Консолідація навколо важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу!", – додав Гройсман.

"Зараз в Україні нараховується близько 3500 державних підприємств. Більшість з них неприбуткові. Який вихід? Чесна і прозора приватизація", – наголосив він.

 
Twitter Гройсмана

Міністерство економічного розвитку також висловилося за підтримку законопроекту №7066 у першому читанні.

Олена Рощенко, УП
Теми: приватизаціяКабінет міністрівВерховна РадаГройсман
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