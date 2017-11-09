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В НАТО незадоволені тим, як Україна адаптує стандарти Альянсу

Четвер, 9 листопада 2017, 15:29
В НАТО незадоволені тим, як Україна адаптує стандарти Альянсу
mil.gov.ua

Північноатлантичний альянс повідомив, що він незадоволений тим, як Київ  виконує Річну національну програму (РНП) – документ, що визначає перелік та швидкість реформ для подальшого зближення України з Альянсом.

Про це розповів журналістам в Брюсселі представник України в Альянсі Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"Альянс незадоволений виконанням річного плану, і сказав нам про це прямо. Вони незадоволені темпами виконання, і це вже не перший рік, тобто не перша річна програма, яку можна було б навчитися виконувати ефективніше", - визнав дипломат. За його словами, про це керівництво альянсу повідомило, зокрема, віце-прем’єра Іванну Климпуш-Цинцадзе, під час її візиту до Брюсселя цього тижня.

 За словами Пристайка, затримка із виконанням спричинена зокрема тим, що в РНП прописані занадто амбітні завдання.

"Програма грандіозна за розміром та обсягами зобов’язань. Ми беремо на себе надто амбітні завдання, які потім не здатні виконувати.

Ми часом забуваємо, що кожне завдання повинно мати ресурс – людський та грошовий. На жаль, ми часом беремо зобов’язання, не виокремлюючи для нього ресурси", - розповів представник України в Альянсі.

Водночас, він наголосив, що Україна не відмовляється від зобов’язань щодо адаптації стандартів НАТО.

"Ми працюємо, зауваження сприйнято, і ми маємо намір покращити програму на наступний рік", - наголосив він.

Теми: НАТО
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