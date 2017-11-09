НАБУ назвало незаконною спецконфіскацію коштів Онищенка

Національне антикорупційне бюро називає безглуздими заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що бюро нібито підіграє Януковичу, а спецконфіскацію коштів Онищенка вважає незаконною.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

"Заяви ж Генерального прокурора про те, що НАБУ нібито "підіграє Януковичу" та нібито намагається отримати "засекречене рішення суду" на його користь є просто безглуздими", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що заяви Луценка не пояснюють дії посадовців "Ощадбанку", а виглядають, як "спроби приховати від громадськості певні факти".

"Фрагменти вказаного вироку суду були опубліковані в засобах масової інформації та досі доступні для перегляду, тому його "секретність" дещо перебільшена", - повідомили у прес-службі.

У НАБУ підкреслили, що не мали би заперечень проти конфіскації цих коштів, якби ГПУ довела, що кошти дійсно мають стосунок до екс-директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна, і домоглася скасування арешту, накладеного на ці кошти раніше у "газовій справі"".

"Те, у який спосіб кошти були конфісковані, поставило під удар посадових осіб АТ "Ощадбанк" та створило підстави для подальшого оскарження даного рішення з боку зацікавлених осіб", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ відзначили, що саме суд зобов’язав детективів зареєструвати кримінальні провадження за фактами розтрати коштів службовцями "Ощадбанку".

"Генеральний прокурор, або, принаймні його заступник Є.Єнін, мали б знати, що обтяження, накладене на грошові кошти діє доти, доки не буде скасоване у встановленому законом порядку. Крім того, спецконфіскація не застосовується до грошей…, призначених для відшкодування шкоди, завданої злочином", - повідомили у прес-службі.

У бюро зауважили, що кошти компанії Quickpace Limited були арештовані за поданням НАБУ і САП саме з метою відшкодування шкоди.

"У разі винесення обвинувального вироку судом щодо Онищенка, це забезпечило б державі можливість компенсувати збитки від корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ "Украгазвидобування"", - пояснили у НАБУ.

У бюро додали, що наклали арешт на ці кошти, коли з'ясували, що 6.10.2015 року компанія-нерезидент Prontoservus Limited, підконтрольна Сергію Арбузову, яка була засновником та власником компанії Quickpace Limited, продала частку компанії та її активів безпосередньо Олександру Онищенку.

Арешт наклали на активи Prontoservus Limited, які знаходяться в Україні, а саме на рахунки компанії Quickpace Limited в ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Укрексімбанк" та ПАТ "КБ "ЕКСПОБАНК".

"На момент арешту на вказаних рахунках знаходилися грошові кошти та облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 157 241 352,42 доларів та 252 184,279 гривень", - пояснили у НАБУ.

У бюро підкреслили, що не встановили жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії Quickpace Limited та її арештованих активів з Кашкіним.

Як відомо, 28 березня Краматорський міськсуд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, але апеляцію не було прийнято до розгляду.

8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ВАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін заперечив зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Сам Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

Як відомо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.

8 листопада Луценко звинуватив НАБУ у підіграванні Януковичу.

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