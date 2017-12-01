Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Не чув, щоб Польща засуджувала своїх вандалів

П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:39
Клімкін: Не чув, щоб Польща засуджувала своїх вандалів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував Польщу за відсутність засудження актів вандалізму, скоєних проти українських пам’ятників на польській території.

Про це він сказав у своєму першому відеоблозі в YouTube, присвяченому взаєминам України та Польщі щодо історичних питань.

Міністр згадав про найбільш резонансний акт вандалізму – руйнування пам’ятника в Грушовичах біля Перемишля у квітні цього року, відзначивши, що було знищено повагу не до УПА, а до українців.

"Я засудив всі акти вандалізму по відношенню до польських пам’ятників в Україні. Щось я не чув або може не дочув такого засудження з польської сторони", - наголосив Клімкін.

Проте він висловив сподівання, що цей пам’ятник буде відновлено, а Україна і Польща стануть на шлях примирення.

"Наша історія налічує більше ніж тисячу років, це спільна історія. Тому маємо дивитися на неї очима істориків, а політично маємо іти далі. Повинні мати канал державного спілкування. Маємо говорити", - додав міністр.

Він наголосив, що у переговорах з Польщею Україна захищатиме повагу до українців.

"Інакше бути не може. Ніхто і ніколи не виправдовував тих окремих осіб або окремі підрозділи чи їхні методи по відношенню до цивільного населення.  Але ми не засуджували, не засуджуємо і не будемо засуджувати тих, хто боровся і вмирав з Україною в серці", - додав Клімкін. 

"Не маємо боятися визнавати історичну правду, але маємо бути відповідальними щодо себе, наших відносин і людей", - резюмував він.

Європейська правда

Теми: ПольщаісторіяКлімкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Польща
Путін знайшов у Польщі землі, які їй "подарував Сталін"
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: