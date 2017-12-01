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Філарет: Українська церква ніколи не повернеться до Московського патріархату

П'ятниця, 1 грудня 2017, 14:39

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) заявляє, що замість примирення Російська православна церква намагається повернути УПЦ-КП до Московського патріархату.

Про це він сказав на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс".

"Нас тепер знову хочуть закликати на переговори про повернення до Московського патріархату. Хочу заявити... перш за все Московському патріарху і російському єпископату: ніколи Українська церква не повернеться до Московського патріархату. Чому не повернеться? Тому що у нас є своя держава", - заявив глава УПЦ-КП.

Патріарх Філарет зазначив, що в "церковному плані" Москві довіряти не можна.

"Просили звернення для того, щоб настало примирення, тобто молитовне єднання, але знову нас схиляють до того, щоб ми повернулися (в Московський патріархат - ред.)", - заявив він.

Патріарх додав, що вважає за можливе діалог між церквами з питання визнання автокефалії УПЦ Київського патріархату, але не про перехід Київського патріархату під Московський патріархат.

Як відомо, на сторінці Архієрейського собору, який відбувається у Москві, поширили інформацію про звернення митрополита Філарета, у якому він нібито просив про помилування.

Пізніше речник УПЦ-КП заперечив цю інформацію.Він зазначив, що патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської православної церкви, патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування

Теми: Філаретцерква
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